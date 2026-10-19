Przemoc w szkole i w sieci: Dajmy dzieciom narzędzia, by prosiły o pomoc

Konferencja "Bezpieczne dziecko – stop przemocy" w Tarnowie była pilną odpowiedzią na narastające incydenty agresji w szkołach.

Ponad 320 uczestników, od nauczycieli po uczniów, dyskutowało o strategiach walki z przemocą, podkreślając rolę rozmowy i bezpiecznego internetu.

Odkryj, jak eksperci radzą skutecznie chronić dzieci przed przemocą rówieśniczą i zagrożeniami.

Ponad 320 uczestników wzięło w poniedziałek, 19 października 2026, udział w konferencji pod hasłem „Bezpieczne dziecko – stop przemocy”. Na auli im. Jana Szczepanika w Akademii Tarnowskiej zasiedli uczniowie podstawówek z regionu tarnowskiego, nauczyciele i dyrektorzy placówek, ale również reprezentanci instytucji samorządowych. Wydarzenie zostało zorganizowane w odpowiedzi na serię niebezpiecznych incydentów, do jakich dochodziło w ostatnim czasie w polskich szkołach.

- W świecie, w którym żyjemy, jest dużo problemów i wydaje mi się, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne. My też w tych sytuacjach, które zaistniały, potrzebujemy wsparcia od osób doświadczonych i osób, które nam podpowiedzą, co mamy robić w sytuacjach zagrożenia. Chcemy wiedzieć, jak mamy działać i jak mamy zachować spokój i też ten spokój przekazać dzieciom, żeby nie było paniki. Dzieci się tymi tematami interesują, ale rozmawialiśmy dużo z dziećmi, uspokajaliśmy, żeby nie brały do siebie, nie czuły się takie zaniepokojone – mówiły w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów nauczycielki.

Dzieci uczestniczące w konferencji zgodnie twierdziły, że czują się bezpieczne w szkole, ale przyznawały, że przypadki przemocy rówieśniczej mają miejsce:

- Ja się czuję bezpiecznie w szkole. Nie bardzo nas to niepokoiło, bo my mamy małą miejscowość i nam szkołę zamykają na klucz. Byliśmy bezpieczni, ale przemoc jest. Na przykład starsze klasy zaczepiają młodszych. Starsze klasy przeważnie ciągną za włosy albo popychają młodszych. Ósma klasa zaczepiała jednego naszego kolegę i bili go. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak odpowiedzieć, jak ktoś cię zaczepia, jak reagować. Najlepiej zgłosić jakiemuś nauczycielowi. Nie można zostawiać takich rzeczy. Bo przemoc to jest bardzo zła rzecz – przekonywali uczniowie szkół podstawowych z regionu tarnowskiego.

POSŁUCHAJ: mówią uczestnicy konferencji Bezpieczne Dziecko - Stop Przemocy w Tarnowie

Do udziału w spotkaniu zaproszono specjalistów i gości, którzy między innymi opowiadali o terapeutycznej roli sportu czy wolontariatu w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Pojawił się też temat mediów społecznościowych i konieczności weryfikowania wyświetlanych treści. Krzysztof Galas, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej przekonywał, że w małych placówkach problem nie jest duży, jednak nie można go lekceważyć:

- Uważam, że takie konferencje są naprawdę potrzebne i uważam, że dla dzieciaków daje to dużo wiedzy i takiego uspokojenia. Dlatego, że oni są często w świecie multimedialnym, w świecie internetu, gdzie to wszystko jest nakręcane między sobą, a oni po prostu potrzebują takich rzetelnych informacji. I to dzieje się w szkole, my im to przekazujemy, natomiast zawsze przy takiej konferencjach usłyszą od kogoś innego, to jest to naprawdę duży plus dla nich. Najwięcej dałyby nam porady ekspertów, osób, które faktycznie siedzą w temacie i są nam w stanie wskazać praktyczne porady, co możemy jeszcze zrobić lepiej. Sytuacje przemocowe zdarzają się wszędzie. Większość tych rzeczy dzieje się w przestrzeni internetowej. To są jakieś grupy, gdzie ktoś coś napisze, a potem jest to przenoszone na grunt szkolny.

Wioletta Grzywa, psycholog szkolna, pracująca w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, przekonywała dzieci, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie.

- Musimy dać dzieciom narzędzia, które sprawią, że będą mogły i będą wiedziały, jak mogą poprosić o pomoc. Bo mnóstwo różnych informacji słyszą w telewizji, mnóstwo informacji znajdują w internecie. Natomiast często rodzice z nimi nie rozmawiają na ten temat. Więc tutaj ogromna rola rodziców, żeby te relacje z dzieciakami naprawić i po prostu z nimi rozmawiać. Jeżeli dzieciom całkowicie odetniemy internet, zabierzemy telefon, to pojawi się dużo złości, a tego nie chcemy. Rodzice powinni też mieć czujność i sprawdzać, gdzie to dziecko jest zalogowane. Z jakich rzeczy korzysta. Sprawdzamy, kontrolujemy, ale wszystko z taką uważnością, tak żeby dziecko czuło się bezpiecznie.

W konferencji „Bezpieczne dziecko – stop przemocy” w Tarnowie wzięło udział ponad 320 uczestników. Szczegółowa relacja z tego wydarzenia w naszym reportażu – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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