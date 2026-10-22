- W dniach 23-25 października tarnowski Rynek ponownie ożyje za sprawą Jarmarku św. Marcina, który połączy tradycję z nowoczesnymi atrakcjami.
- Na gości czekać będą regionalne smaki z gęsiną na czele, a na najmłodszych liczne warsztaty, animacje i spotkania z bajkowymi postaciami.
- Organizatorzy zaplanowali także wyjątkowe wydarzenie – widowiskowy pokaz ognia. Sprawdź szczegółowy harmonogram, by nie przegapić żadnej atrakcji.
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Tradycja i smaki na tarnowskim Rynku
Jarmark św. Marcina na stałe wpisał się w kalendarz jesiennych wydarzeń w regionie. W tym roku Rynek w Tarnowie ponownie zamieni się w tętniące życiem centrum handlowe i kulturalne. Od piątku 23 października do niedzieli 25 października na odwiedzających czekać będą stoiska z unikalnymi produktami i rękodziełem z całej Polski.
Głównym motywem kulinarnym, zgodnie z tradycją, będzie gęsina, serwowana w różnych odsłonach. Nie zabraknie również innych regionalnych specjałów, idealnych na jesienne dni.
Atrakcje dla całych rodzin
Organizatorzy przygotowali szeroki wachlarz atrakcji, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczestników. W ramach Bajkowego Festiwalu Słodkości i Smaku dzieci będą mogły skorzystać z licznych warsztatów i animacji. Przez cały weekend dostępne będą stałe atrakcje, takie jak kolejka Drago, dmuchańce oraz pokazy gigantycznych baniek mydlanych.
Szczegółowy harmonogram Jarmarku św. Marcina 2026
Piątek, 23 października
Godziny otwarcia: 12:00 – 20:00
- 13:00 – 18:00: Warsztaty malowania figurek
- 13:00 – 20:00: Malowanie twarzy
- 14:00 – 16:00: Warsztaty tworzenia glutków
- 16:00: Spotkanie z bajkowymi postaciami
- 17:00: Konkurs wiedzy o słodyczach dla dzieci
- 18:00 – 20:00: Zaplatanie kolorowych warkoczyków
Sobota, 24 października
Godziny otwarcia: 10:00 – 20:00
- 10:00 – 20:00: Warsztaty malowania figurek
- 10:00 – 20:00: Zaplatanie kolorowych warkoczyków
- 14:00 – 15:00: Warsztaty cukiernicze dla dzieci
- 17:00: Spotkanie z bajkowymi postaciami
- 18:00 – 19:00: Warsztaty tworzenia glutków
- 19:30: Widowiskowy Fire Show!
Niedziela, 25 października
Godziny otwarcia: 10:00 – 18:00
- 10:00 – 17:00: Brokatowe tatuaże
- 10:00 – 12:00: Warsztaty malowania toreb
- 12:30 – 17:00: Warsztaty malowania figurek
- 18:00: Oficjalne zakończenie jarmarku
Plakat z programem Jarmarku z okazji św. Marcina w Tarnowie
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