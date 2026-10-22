W dniach 23-25 października tarnowski Rynek ponownie ożyje za sprawą Jarmarku św. Marcina, który połączy tradycję z nowoczesnymi atrakcjami.

Na gości czekać będą regionalne smaki z gęsiną na czele, a na najmłodszych liczne warsztaty, animacje i spotkania z bajkowymi postaciami.

Organizatorzy zaplanowali także wyjątkowe wydarzenie – widowiskowy pokaz ognia. Sprawdź szczegółowy harmonogram, by nie przegapić żadnej atrakcji.

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Tradycja i smaki na tarnowskim Rynku

Jarmark św. Marcina na stałe wpisał się w kalendarz jesiennych wydarzeń w regionie. W tym roku Rynek w Tarnowie ponownie zamieni się w tętniące życiem centrum handlowe i kulturalne. Od piątku 23 października do niedzieli 25 października na odwiedzających czekać będą stoiska z unikalnymi produktami i rękodziełem z całej Polski.

Głównym motywem kulinarnym, zgodnie z tradycją, będzie gęsina, serwowana w różnych odsłonach. Nie zabraknie również innych regionalnych specjałów, idealnych na jesienne dni.

Atrakcje dla całych rodzin

Organizatorzy przygotowali szeroki wachlarz atrakcji, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczestników. W ramach Bajkowego Festiwalu Słodkości i Smaku dzieci będą mogły skorzystać z licznych warsztatów i animacji. Przez cały weekend dostępne będą stałe atrakcje, takie jak kolejka Drago, dmuchańce oraz pokazy gigantycznych baniek mydlanych.

Szczegółowy harmonogram Jarmarku św. Marcina 2026

Piątek, 23 października

Godziny otwarcia: 12:00 – 20:00

13:00 – 18:00: Warsztaty malowania figurek

Warsztaty malowania figurek 13:00 – 20:00: Malowanie twarzy

Malowanie twarzy 14:00 – 16:00: Warsztaty tworzenia glutków

Warsztaty tworzenia glutków 16:00: Spotkanie z bajkowymi postaciami

Spotkanie z bajkowymi postaciami 17:00: Konkurs wiedzy o słodyczach dla dzieci

Konkurs wiedzy o słodyczach dla dzieci 18:00 – 20:00: Zaplatanie kolorowych warkoczyków

Sobota, 24 października

Godziny otwarcia: 10:00 – 20:00

10:00 – 20:00: Warsztaty malowania figurek

Warsztaty malowania figurek 10:00 – 20:00: Zaplatanie kolorowych warkoczyków

Zaplatanie kolorowych warkoczyków 14:00 – 15:00: Warsztaty cukiernicze dla dzieci

Warsztaty cukiernicze dla dzieci 17:00: Spotkanie z bajkowymi postaciami

Spotkanie z bajkowymi postaciami 18:00 – 19:00: Warsztaty tworzenia glutków

Warsztaty tworzenia glutków 19:30: Widowiskowy Fire Show!

Niedziela, 25 października

Godziny otwarcia: 10:00 – 18:00

10:00 – 17:00: Brokatowe tatuaże

Brokatowe tatuaże 10:00 – 12:00: Warsztaty malowania toreb

Warsztaty malowania toreb 12:30 – 17:00: Warsztaty malowania figurek

Warsztaty malowania figurek 18:00: Oficjalne zakończenie jarmarku

Plakat z programem Jarmarku z okazji św. Marcina w Tarnowie

Autor: Organizacja Imprez Decor’s/ Materiały prasowe Plakat z programem Jarmarku z okazji św. Marcina

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Jarmark św. Marcina 2025 w Tarnowie

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