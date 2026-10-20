Hunters Tarnów kontra Silesia Rebels! Dziki Zachód wkracza na stadion miejski

Hunters Tarnów zmierzą się w niedzielę z Silesia Rebels Katowice w trudnym meczu futbolu amerykańskiego.

Przed starciem na stadionie w Mościcach czeka Cię Westernowy Piknik z atrakcjami Dzikiego Zachodu oraz instruktaż zasad gry.

Sprawdź, jak zawodnicy przygotowują się mentalnie do walki i dlaczego warto kibicować, by pomóc drużynie w tym zaciętym boju!

Zawodnicy liczą na gorący doping i obecność kibiców na trybunach. W niedzielę, 25 października, miejscowa drużyna futbolu amerykańskiego Hunters Tarnów rozegra czwarty mecz rundy zasadniczej z ekipą Silesia Rebels Katowice. Drużyna mobilizuje siły mimo, że Tarnowianie zdążyli już poznać i pokonać w ubiegłym roku tego przeciwnika:

- To będzie mocny mecz. W tamtym roku wygraliśmy to spotkanie, ale w tym roku myślę, że będzie ciężej, bo i my i Katowice mocno się przyłożyliśmy w tym sezonie. Myślę, że będzie wyrównany mecz. (…) Z każdym sezonem każda drużyna się zmienia. Parę osób odchodzi, bo to jest jednak liga juniorska. Parę nowych osób przychodzi, no i teraz jest zmiana. Rok temu graliśmy 9 na 9, a teraz gramy 11 na 11. Jeszcze nie graliśmy drużyną 11 na 11. (…) Teraz szlifujemy wszystkie techniki, przygotowanie mentalne, żeby być gotowym na ten mecz – mówią w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów zawodnicy Hunters Tarnów - Adam Malec i Oskar Brzeziński.

POSŁUCHAJ: na mecz HUNTERS Tarnów zapraszają Adam Malec, Oskar Brzeziński oraz Jacek Brzeziński.

Pytani o najtrudniejszy aspekt przygotowania mentalnego przed każdym meczem, zawodnicy wskazują na strach przed przeciwnikiem. Młodzi Tarnowianie podkreślają, że nie wolno z powodu obaw spisywać pojedynku na straty, jeszcze przed wyjściem na boisko. Jak podkreślają, walka może być zacięta, ale zawsze trzeba być dobrej myśli i zakładać, że mecz można wygrać. A jak zawodnicy relaksują się przed spotkaniem?

- Każdy ma swoje malutkie rytuały. Niektórzy słuchają muzyki, niektórzy jakieś podcasty medytujące, niektórzy wychodzą na spacer, pochodzić z psem, z rodziną, samemu. Każdy ma coś innego. To tak, jak po treningu, że trzeba ochłonąć, najczęściej to jest właśnie droga do domu, czyli właśnie ten spacer, wyciszenie się, powiedzenie, że okej, już jest koniec, można się uspokoić. Teraz jest czas na analizę, czas na odpoczynek i lecimy po następny trening – mówią zawodnicy.

Niedzielny pojedynek z drużyną Silesia Rebels Katowice poprzedzi piknik w stylu western. Zostaną przygotowane specjalne dekoracje rodem z Dzikiego Zachodu, aranżacje do zdjęć, będzie można coś dobrego zjeść i obejrzeć pokazy tańca linowego. Organizatorzy zadbali również o to, by wytłumaczyć kibicom zawiłości regulaminowe futbolu amerykańskiego:

- Futbol amerykański to jest sport z listą zasad, która jest grubsza niż paręset stron. Tam jednak jest bardzo dużo zasad, bardzo dużo „gdyby”, „jeżeli”, „jak”. I to trzeba się niektórych nauczyć, o niektórych po prostu wiedzieć, jak one działają. Będzie więc spiker, który będzie tłumaczył na czym polegają wszystkie zasady, co się stało w tej akcji, dlaczego została cofnięta gra, dlaczego przeciwna drużyna dostała piłkę, dlaczego była flaga na boisku, czyli kara – zapowiada Oskar Brzeziński.

Równocześnie organizatorzy będą rozdawać kibicom ulotki, małe tutoriale, instrukcje gry w futbol amerykański. Będzie można się z nich dowiedzieć między innymi czym jest przyłożenie, co to są cztery próby, defense, offense, kiedy kibicować, a kiedy siedzieć cicho na trybunach, bo jak się okazuje to też są ważne elementy, które pomagają obu drużynom podczas meczu.

Mecz HUNTERS TARNÓW vs SILESIA REBELS KATOWICE w Jaskółczym Gnieździe w niedzielę, 25 października. Westernowy Piknik startuje o 12:00, a początek rozgrywek o 13:30. Wydarzenie poleca Radio ESKA a za HUNTERSÓW mocno trzymamy kciuki!

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