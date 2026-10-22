Chór Puelle Orantes szuka nowych talentów. To może być początek niezwykłej muzycznej przygody

Puellae Orantes zaprasza czwartoklasistki na przesłuchania

Szansa na rozwijanie muzycznej pasji, występy przed publicznością i poznanie osób o podobnych zainteresowaniach. Chór Puelle Orantes, działający od ponad 40 lat, poszukuje nowych głosów.

Przesłuchania odbędą się w sobotę, 24 października, w godzinach od 10 do 12 w Słonecznym Wzgórzu przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie. Zaproszenie skierowane jest do dziewcząt uczęszczających do IV klasy szkoły podstawowej. Kandydatki nie muszą przygotowywać rozbudowanego repertuaru. Na początek każda z nich zaśpiewa fragment znanej sobie piosenki. Kolejnym zadaniem będzie powtórzenie prostej melodii zagranej na instrumencie. W ten sposób sprawdzane są między innymi predyspozycje muzyczne dziewcząt.

- Trzeba być osobą zdyscyplinowaną, która potrafi się zaangażować. Pierwszym parametrem, który sprawdzam przesłuchując dziewczęta, to jest słuch muzyczny. Jeśli któraś mnie zachwyci, to już mój punkt honoru, aby od tej osoby wyciągnąć jak najwięcej - mówi kierownik artystyczny chóru, Aleksandra Topor.

Jak podkreśla ks. Władysław Pachota, założyciel i dyrygent chóru, udział w zespole ma wpływ nie tylko na rozwój muzyczny dziewcząt, ale również na ich codzienne życie.

- To prawdziwa szkoła życia. Dziewczęta, dzięki temu, że wiele od nich wymagamy – dyscypliny, odpowiedzialności i kultury osobistej – później doskonale radzą sobie w życiu. Często dają nam znać po latach, że mają świadomość, iż właśnie chórowi to zawdzięczają - podkreśla ks. Władysław Pachota.

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