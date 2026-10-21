Awantura i pijany policjant za kierownicą. Funkcjonariusz może stracić pracę

Tarnowska komenda dementuje pogłoski, jakoby pijany policjant próbował rozjechać swoją partnerkę. Potwierdzono jednak, że interwencja faktycznie miała miejsce i dotyczyła domowej sprzeczki.

Zdarzenie rozegrało się w nocy z 4 na 5 października na jednym z osiedli. W centrum awantury znalazł się funkcjonariusz lokalnej policji , który pokłócił się ze swoją partnerką.

, który pokłócił się ze swoją partnerką. Po przeanalizowaniu nagrań z kamer bezpieczeństwa wyszło na jaw, że policjant prowadził auto po alkoholu. Natychmiast zawieszono go w obowiązkach służbowych i wszczęto procedurę dyscyplinarną.

Nocna kłótnia na osiedlu. Interwencja wobec policjanta z Tarnowa

Do incydentu doszło nocą 4 października na jednym z tarnowskich osiedli. Awanturę wszczął policjant z miejscowej komendy, który wdał się w ostrą wymianę zdań ze swoją partnerką. Policja postanowiła zabrać głos, by uciąć krążące w sieci plotki.

Komenda Miejska Policji w Tarnowie opublikowała komunikat, w którym stanowczo odcina się od doniesień o rzekomej próbie zabójstwa. Funkcjonariusze potwierdzają, że interweniowali w związku z nieporozumieniami partnerskimi, ale informacje o próbie przejechania kobiety samochodem są nieprawdziwe.

Kamery nagrały pijanego policjanta. Funkcjonariusz z Tarnowa za kierownicą

Mimo że najcięższe zarzuty o próbę uszkodzenia ciała partnerki okazały się nieprawdziwe, zachowanie policjanta i tak budzi ogromne kontrowersje. W trakcie interwencji pojawiły się podejrzenia, że funkcjonariusz mógł prowadzić auto pod wpływem alkoholu. Śledczy natychmiast zabezpieczyli nagrania z osiedlowego monitoringu.

Zapis z kamer nie pozostawia złudzeń – policjant wsiadł za kierownicę w stanie nietrzeźwości. Sprawa trafiła już do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, która podejmie decyzję o ewentualnych zarzutach.

Funkcjonariusz został natychmiast zawieszony, a w jednostce ruszyło postępowanie dyscyplinarne.

Jeżeli zebrany materiał dowodowy pozwoli na przedstawienie policjantowi zarzutów, zgodnie ze wszczętym postepowaniem administracyjnym policjant zostanie wydalony ze służby - informuje tarnowska policja.

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